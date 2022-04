Goldt, Schamoni und Kavka lesen in Münster

Markus Kavka ist Depeche-Mode-Fan und hat doch mehr als nur eine große Hommage an die Band geschrieben. Am 15. Mai liest er im Rahmen der Word-Club-Reihe in Münster.

Als da wären:

► Max Goldt, Jahrgang 1958, ist ein deutscher Kolumnist und Humorist und liest am 25. April (Montag, 20 Uhr). Die Kritik bescheinigt dem Werk des in Berlin lebenden Goldt, dass es „wahre Wunder an Eleganz und Poesie enthält“ und dass sich „hinter seinen trügerischen Gedankenfluchten die genaueste Komposition und eine blendend helle moralische Intelligenz verbergen.“

► Rocko Schamoni, Jahrgang 1966, ist am 29. April (Freitag, 20 Uhr) der Word-Club-Gast. Der in Hamburg lebende Musiker, Schauspieler und Schriftsteller taucht mit „Der Jaeger und sein Meister“ in die „brodelnde Szene der sechziger und siebziger Jahre in Hamburg, wo jenseits der bürgerlichen moralischen Vorstellungen ein freies, ungezügeltes Leben gefeiert wird.“ Im Zentrum der Lesung steht die Freundschaft von Joska Pintschovius zu Heino Jaeger, einem hochbegabten Künstler, Stimmenimitator und Satiriker, der kultisch als „Meister“ verehrt wird.

► Markus Kavka, Jahrgang 1967, liest am 15. Mai (Sonntag, 20 Uhr) aus seinem Buch über Depeche Mode. Der in Berlin lebende Musikjournalist, Autor und Moderator ist ein echter Fan der Superstars der englischen Synth-Rock-Szene. Kavka hat sein Werk im Oktober 2020 vorgelegt und erzählt darin seine persönliche Geschichte mit Depeche Mode: von seiner Jugend in der bayerischen Provinz in den 1980er Jahren, von der Poesie des Mixtapes, von Dave-Gahan-Gedächtnisfrisuren, Gruftis in der Bravo und von Kickerduellen mit Martin L. Gore. Kavka reichert seine Lesung an mit Songs von Depeche Mode, Videos und Interview-Ausschnitten.