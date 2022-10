Größter Aufwand für neue Show

Eiskunstlauf und Artistik auf höchstem Niveau, das verspricht die Eis-Show namens „A new day“ von Holiday on Ice, die vom 29. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023 im MCC Halle Münsterland zu sehen ist. Die WN verlosen vorab einen exklusiven Blick hinter die Kulissen: Zu gewinnen gibt es eine Reise zu den Proben nach Grefrath im Kreis Viersen am 16. November (Mittwoch) für zwei Personen – plus zwei Tickets für die Premiere in Münster am 29. Dezember (Donnerstag, 15.30 Uhr).

Holiday on Ice präsentiert „A new day“ / VIP-Paket zu gewinnen

„A new day“ ist laut Veranstalter die künstlerisch und technisch aufwendigste Produktion in der Geschichte von „HOI“ überhaupt. In 22 deutschen Städten gastiert die rund 50-köpfige Crew. Schon der Aufbau vor Ort ist eine technische Meisterarbeit im perfekten Zeit- und Logistikmanagement.

Die neue Show erzählt die Geschichte von Aurora, die die Schönheit und Vielfalt unserer Welt in all ihren Farben, Formen und Facetten kennenlernt. Ausgetüftelte Licht-, Ton-, Video- und Pyrotechnik sorgt für mitreißende Energie und unvergleichliche Dynamik der 360-Grad-Inszenierung.

Verlosung



Schreiben Sie uns bis Sonntag (23. Oktober) per Mail an marketing@wn.de, warum Sie ein Fan von Holiday on Ice sind oder werden möchten – und gewinnen Sie ein exklusives VIP-Paket für zwei Personen mit der Fahrt zu den Show-Proben nach Grefrath am 16. November (Mittwoch) und dem Besuch der Show-Premiere im MCC Halle Münsterland am 29. Dezember (Donnerstag, 15.30 Uhr).



Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen

40 internationale Top-Athletinnen und -Athleten der Eiskunstlauf-Szene setzen die Geschichte um. Nathan Clarke und Wesley Campbell erdachten die präzise aufeinander abgestimmten Choreografien mit herausfordernden Sprüngen, anspruchsvollen Mehrfachdrehungen und spektakulären Hebungen.

Bis zu neun Stunden täglich wird trainiert – ein Fulltime-Job, der nicht nur Disziplin, sondern auch die Bereitschaft zur Perfektion erfordert. Konzentrationsübungen durch Yoga und Pilates helfen den stark geforderten Kufencracks sehr, die bis zu drei Shows pro Tag zu absolvieren.

Pro Vorstellung ziehen sich die Künstler bis zu achtmal um – und das oft innerhalb von nur 30 Sekunden. Die Schlittschuhe, wie die Kostüme maßangefertigt, behalten sie dabei an. Designerin Silvia Aymonino kreierte 300 individuelle Kostüme und Kopfschmuck-Teile. Für deren Anfertigung sorgen mehr als ein Dutzend Näherinnen, die rund vier Monate lang zu tun haben. 3200 einzelne LEDs werden allein für die Eröffnungsszene von Hand auf die Kostüme genäht.