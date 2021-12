Hauptpreise für schöne Heimat-Dokumente

Das Jubiläumsjahr der Westfälischen Nachrichten neigt sich dem Ende entgegen. Auch wenn die Umstände in diesem pandemiegetrübten Jahr etwas anders waren, haben viele Leserinnen und Leser an der Jubiläumsaktion teilgenommen.

Unter dem Titel „WN Entdeckertour“ ging es ab April zunächst in Wanderstiefeln und im Sommer dann auf der Leeze durch das Münsterland. Mit zahlreichen Fotos haben die unternehmungsfreudigen Teilnehmer ihre Ausflüge und die Perspektive auf unsere schöne Heimat dokumentiert. Das WN Marketing sagt vielen Dank für all die schönen Beiträge und Fotos, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten erreicht haben.

Jetzt haben Doris Jannemann vom WN-Marketing und Peter Hürter von Fahrrad XXL Hürter den drei Hauptgewinnern ihre Preise überreicht. Gisela Drecker freute sich über den Hauptpreis – ein neues E-Bike. Einen Auto-Fahrradträger gab es für Anja Lattke, deren Schnappschuss auf dem zweiten Platz landete. Ein Navigationsgerät nahm Olaf Burdinski für Gewinnerin Marlies Naber entgegen. Zusätzlich wurden unter allen Einsendungen 17 Gutscheine á 75 Euro für Fahrrad XXL Hürter verlost. Herzlichen Glückwunsch!



| www.wn75.de