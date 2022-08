Hits der Dire Straits rocken Emsbeach

Markenzeichen: Handgemachte Rockmusik, live und draußen. Der Grevener Beat Club liefert zuverlässig, wenn es ihm denn erlaubt ist in diesen Zeiten, Sommerklassiker für die Fans der ehrlichen Musik. Am 3. September (Samstag, ab 19.30 Uhr) heizen wie gehabt zuerst die Beat Club Allstars als Hausband des Clubs ein, dann ab 21 Uhr am Emsbeach nahe dem Hallenbad „The Dire Straits Experience“. Die WN verlosen Tickets für den Abend.

Mit dabei sind die Bandmitglieder Chris White, der 1984 zur britischen Band kam, am Saxofon und Schlagzeuger Chris Whitten (ab 1990 dabei) – und alle Hits aus dem Repertoire der Supergruppe, deren von Mark Knopfler – und anfangs David Knopfler – geprägte Musik schon in den 1980er Jahren um die Welt ging. Im Rahmen ihrer Europatournee hat „The Dire Straits Experience“ nur in Greven einen Auftritt in Deutschland.

White und Whitten riefen die aktuelle Band 2011 ins Leben und bauen stark auf Lead-Sänger und Gitarrist Terence Reis, der mit seiner unglaublichen Spielfreude und spektakulären Technik so klingt, als stünde Mark Knopfler höchstpersönlich auf der Bühne. Die vielen berühmten Songs haben nichts von ihrer Frische, Vitalität und Anziehungskraft verloren – die „Sultans Of Swing“ oben auf der Bühne nehmen auf ihrer „Telegraph Road“ und in der atemberaubenden zweistündigen Show richtig Fahrt auf.

Verlosung



