Humorlose sollten nicht heiraten

Die WN verlosen 4 mal 2 Tickets für die szenische Lesung „Alte Liebe“ mit Ulrike Kriener und Georg Weber im Rahmen der „Meister des Wortes“-Reihe des Weverinck-Veranstaltungsmanagements am 9. Oktober (Samstag) um 20 Uhr im Großen Haus im Theater Münster. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, ruft an unter 0137/822702054, nennt das Stichwort „Alte Liebe“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer oder schickt eine E-Mail mit obenstehenden Infos an marketing@wn.de. Teilnahmeschluss ist Sonntag, 3. Oktober. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, mobil abweichend. Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter wn.de/teilnahmebedingungen