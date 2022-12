Im Dunkeln am Licht erwärmen

Der „Tanz der Sterne“ kann bestaunt werden, auch das „Lichtermeer“ und ein „Sternenstaub“ – alles das und noch einiges mehr bietet die Neuauflage des „Christmas Garden“ im Allwetterzoo Münster, dessen letzte in Lichtkunst getauchte Märchenlandschaft in 2021 rund 80 000 Menschen anlockte. Noch bis zum 15. Januar 2023 verzaubert das Event den Zoo und die WN verlosen Familien-Ticketpakete (zweimal je vier Karten) für den Besuch.

Fast täglich ab 17 Uhr bietet sich vor und nach Weihnachten die Chance, an einem der großen Besuchermagneten der Stadt unter freiem Himmel auf Entdeckungstour zu gehen oder einfach nur zu Entschleunigen. Die Installationen bieten dabei einmal mehr auch die Inspiration für verspielte oder romantische Fotomotive. Kein „Christmas Garden“ gleicht dabei dem anderen, denn jede Saison steht für ein einzigartiges, glitzerndes Gesamtkunstwerk, versprechen die Veranstalter. In diesem Sinne erleben Besucher die Anlage des Allwetterzoos diesmal wieder aus ganz neuen, bezaubernden Perspektiven.

Drei Wochen Aufbauzeit braucht es, um diese eigene Lichterwelt zu erschaffen. 60 km Kabel werden für die Beleuchtung verlegt und zwölf für die Tonanlage und die 120 Lautsprecherboxen. Komponist und Sound-Designer Burkhard Fincke ist für die Musikauswahl der unterschiedlichen Lichtdesigns verantwortlich und komponierte neue Stücke zur musikalischen Untermalung auf dem rund zwei Kilometer langen Rundgang.

In den vergangenen Jahren wurde das gesamte Lichtdesign sowie die Wegebeleuchtung zu 90 Prozent auf LEDs umgestellt, was eine 80-prozentige Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln einbrachte. Bei der Anwendung der Leuchtmittel wird grundsätzlich die geringst nötige Wattzahl ausgewählt. Nach Veranstalterangaben wird der verwendete Strom überwiegend als Öko-Strom aus nachhaltigen Energiequellen bezogen. Dr. Simone Schehka, die Zoodirektorin, wertet: „Unsere Menschenseele erwärmt sich gern am Licht – speziell in dieser unruhigen Zeit und den dunklen Monaten des Jahres.“