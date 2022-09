„Irgendwann ist jetzt“ unter besseren Bedingungen

Den doppeldeutigen Titel wollte er seiner „Irgendwann ist jetzt“-Tour in Bezug auf die pandemiebegründete Verschiebung bestimmt nicht geben. Wie so viele andere musste Max Giesinger aber länger warten als geplant. Das für Münster angesetzte Konzert im letzten April wurde gestrichen, jetzt steht der Termin 4. April 2023 (Dienstag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland fest.

Giesinger veröffentlichte im Februar 2021 die gleichnamige Single unter dem Motto: „Ich will nicht länger warten, dass was passiert!“ Damit griff er ein Lebensgefühl auf, das wohl die ganze Nation teilen konnte. Im November 2021 legte Giesinger das Album „Vier“ vor. Damit stürmte er die Top Ten der deutschen Charts. Dass er die Tour verschob, hatte gute Gründe. „Ich möchte mit euch wie früher in vollen Hallen und mit ausgelassener Stimmung feiern. Und dass geht nur, wenn sich alle wohlfühlen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen“, sagte der 33-jährige Wahl-Hamburger.

Giesinger zählt heute zu den relevantesten deutschen Popkünstlern. Seine Hits wie „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“, „Legenden“ oder „Auf das, was da noch kommt“ trugen zu einem der rasantesten Karriereaufstiege der jüngeren Popgeschichte bei und gelten bereits als Evergreens, die inzwischen wirklich jede und jeder kennt – egal ob jung oder alt.

Das Tempo und die Nachhaltigkeit der Karriere beschrieb Giesinger selbst so: „Verrückt, was in ein paar Jahren so passiert!“ Die Zeit und die vielen Erfahrungen brachten ihm aber auch eine tiefe Überzeugung ein. „Ich fange endlich an zu glauben, dass alles, was ich brauche, schon immer in mir steckt.“

Ticket-Info: Eintrittskarten für das Konzert der „Irgendwann ist jetzt“-Tour von und mit Max Giesinger am 4. April 2023 (Dienstag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland (Albersloher Weg 32, 48155 Münster) sind erhältlich im WN-Ticketshop am Picassoplatz 3 in Münster und über die WN/Eventim-Ticket-Hotline 01806 / 570 067 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen; 7,50 Euro Service- und Versandgebühr) oder unter wn.de/tickets.