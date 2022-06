Kids kicken um die Titel

Pandemiebedingt fiel das große Turnier der Kids zweimal nacheinander aus. Jetzt aber steigen die Fußballmeisterschaften der Grundschulen Münsters um den Sparkassen-Cup wieder – das heißt, inzwischen sind die Teams ermittelt, die am 9. Juni (Donnerstag) um die Auszeichnungen kicken dürfen. Der Finaltag steigt bei Ausrichter DJK SV Mauritz 06 am Coppenrathsweg in Kanalnähe.

Acht Mädchen-Teams und 16 Jungen-Mannschaften überstanden die Qualifikationsturniere. Die Mädels aus den ersten und zweiten Klassen sowie den dritten und vierten ermitteln ihre Gewinner, selbstredend auch die Jungs in beiden Altersgruppen. An den Start gegangen waren insgesamt 34 Grundschulen, die 98 Teams nominiert hatten. Mithin sind rund 1150 junge Ballkünstlerinnen und -künstler gemeldet worden.

Beteiligt an der umfangreichen Organisation der 18. Austragung dieses Wettbewerbs hatten sich neben dem Sportamt der Stadt und dem Fußballkreis sowie dem SV Mauritz die Vereine TuS Hiltrup, Blau-Weiß Aasee, SC Münster 08, Westfalia Kinderhaus und der 1. FC Gievenbeck.

Am 9. Juni rollt der Ball bereits ab 9.30 Uhr. Für reichlich Programm zwischen den Plätzen sorgt unter anderem der Stand der WN mit Torwandschießen und Tischkicker. Es gibt jeweils kleine Preise für die hier Erfolgreichen. Die WN setzen zudem in diesem Jahr eine Fotoaktion exklusiv um: Fotograf Peter Leßmann hat an jedem der Turniertage ein Bild der teilnehmenden Mannschaften gemacht. Die Kids bekommen per Post über die Schulen ihr eigenes Foto inklusive Anschreiben übermittelt – als Dank und Anerkennung.