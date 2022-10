Faire Schoki und pupsende Kühe

Was genau bedeuten diese zwei Begriffe konkret? Politiker, Unternehmen, Schulen, Universitäten und möglichst viele Bürger sollen im Sinne einer ökologisch verträglichen und sozial gerechten Umwelt nachhaltig handeln. Doch wie geht das überhaupt, und was kann jeder Einzelne dazu beitragen? Das Prinzip der Nachhaltigkeit wurde schon vor über 300 Jahren beschrieben, ist aber erst in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund der gegenwärtigen Klimakrise und zunehmender Umweltprobleme weltweit bekannt geworden. Die Folgen des Klimawandels erfordern ein Umdenken in der Frage, wie wir leben wollen. Um die Ressourcen unserer Erde zu schonen und allen Menschen ein schönes und gesundes Leben zu ermöglichen, haben die Vereinten Nationen 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung für verschiedene Lebensbereiche formuliert, beispielsweise zu den Themen Frieden, Wasser, Energie und Bildung.

Am Beispiel von „fairer Schokolade“ und „pupsenden Kühen“ erklären Biggy-Nadine Wendt und Dr. Dörthe Masemann vom „MExLab ExperiMINTe“ der Universität Münster die Notwendigkeit eines nachhaltigen Handels. Zudem verraten sie Tipps und Tricks, wie dies einfach und sogar mit Freude gelingen kann.

Die Vorlesung beginnt am 11. November um 16.15 Uhr (Freitag). Eine Anmeldung ist bis zum 10. November (10 Uhr) erforderlich. Die Veranstaltung findet im Hörsaal H1 (Schlossplatz 46) statt. Der Hörsaal ist gut belüftet und von den rund 800 Plätzen wird nur jeder zweite belegt. Während der Vorlesung bittet die Universität Münster darum, eine Maske zu tragen.

Die Plätze im Hörsaal sind ausschließlich für Kinder reserviert. Zusätzlich wird die Vorlesung per Video übertragen. Alle angemeldeten Kinder erhalten einen Tag vor der Veranstaltung per E-Mail einen Zugangslink. Die Videoübertragung ist nicht interaktiv.

| Infos & Anmeldungen unter: www.uni-muenster.de/kinderuni