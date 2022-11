Künstliche Intelligenz: Traum und Albtraum zugleich

Kurz vor dem dritten Advent gibt es noch eine Portion Wissen zu ergattern: Die letzte Vorlesung im Jahresprogramm der Kinder-Uni Münster, einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe der WWU Münster und den Westfälischen Nachrichten, thematisiert ein Teilgebiet der Informatik. „Staubsaugerroboter, Alexa oder YouTube — was ist eigentlich künstliche Intelligenz?“ fragen und besprechen Dr. Katrin Bergener und Dr. Christian Grimme vom Institut für Wirtschaftsinformatik am 9. Dezember (Freitag, 16.15 Uhr) im Hörsaal H1 (Schlossplatz 46, 48143 Münster).

„KI“, also die künstliche Intelligenz, und Algorithmen berühren inzwischen fast jeden Lebensbereich – mit unterschiedlichen Folgen. Die einen freuen sich über diese Entwicklung, den anderen bereitet sie Sorge, da sie in künstlicher Intelligenz eine mögliche Bedrohung sehen.

Dr. Grimme und Dr. Bergener wollen gemeinsam mit den teilnehmenden Kindern ergründen, wo im Alltag künstliche Intelligenz schon vorkommt, wie diese heutzutage funktioniert und was sie leistet. Sie sprechen aber auch über Probleme, die diese Computertechnik mit sich bringt. Die Vorlesung blickt also auf den Traum und Albtraum von schlauen Maschinen, die die Menschen seit langer Zeit beschäftigen.

Die Nachwuchsstudierenden, also Kinder ab acht Jahren, sind eingeladen, die Vorlesung mitzugestalten. Sie können Algorithmen entwerfen, sich in eine künstliche Intelligenz hineinversetzen und herausfinden, wer besser darin ist, Musik zu komponieren: sie selbst oder ein Computer? Die Kinder erfahren also auch, was der Mensch besser kann als jede heute existierende künstliche Intelligenz.

Die Vorlesung findet in Präsenz statt – der Hörsaal ist gut belüftet, von den rund 800 Plätzen wird nur jeder zweite belegt. Die Universität bittet darum, während der Vorlesung eine Maske zu tragen. Die Plätze im Hörsaal sind ausschließlich für Kinder reserviert. Zusätzlich wird die Vorlesung per Video übertragen. Alle angemeldeten Kinder erhalten einen Tag vor der Veranstaltung per E-Mail einen Video-Link für den WWU-internen YouTube-Kanal.

| Infos & Anmeldungen unter: www.uni-muenster.de/kinderuni