Kirchenkonzert mit Ehrfurcht und Anmut

In ihrer „Arte Chorale Tour“ gastiert das insgesamt neunköpfige Ensemble Gregorian Grace gerne an besonderen Veranstaltungsorten. In Münster ausgeguckt wurde für den 7. Oktober (Freitag, 20 Uhr) die Liebfrauen Überwasser-Kirche. Für den Auftritt verlosen die WN jetzt Tickets.

Meisterhaft, auch ehrfürchtig und sehr anmutig zelebrieren Künstlerinnen und Künstler den Gregorianischen Choral. Die renommierten Chorsänger und Musiker verfügen über beste Ausbildungen und jahrelange Konzerterfahrung. Ihre Gäste werden von einzigartigen Stimmen und Klängen eingefangen.

Angelehnt an die antike Gesangstradition ertönen Kirchengesänge in lateinischer Sprache: geheimnisvoll und überwältigend. „Ave Maris Stella“, „Dies Irae“ oder „Miriam Matrem“ sind als Beispiele genannt. Der Gregorianische Choral ist ein einstimmiger und in seinem Ursprung unbegleiteter, liturgischer Gesang. Er geht auf das frühe Christentum zurück. Als „gesungenes Wort Gottes“ gilt er in der römisch-katholischen Kirche als prägender Bestandteil religiöser Zeremonien und Riten. Namensgeber dieser Gesangsform aus zumeist gesungenen Psalm-Versen ist Papst Gregor I. († 604), genannt auch Gregor der Große.

Präsentiert und gregorianisch interpretiert werden auch populäre Welthits wie Leonard Cohens „Hallelujah“, „Knockin‘ on heaven‘s door“ von Bob Dylan oder „Sound of Silence“ von Simon and Garfunkel. Das Ambiente der Kirche bietet dazu den eindrucksvollen Rahmen für ein rund 120-minütiges Programm.