Kofferpacken – wie einst Tommy

6.000.000 Menschen mussten ihr Leben lassen, monate- oder sogar jahrelang harte Zwangsarbeit ausführen, wären seelisch beinahe zerbrochen, weil sie keinen Sinn mehr im Leben sahen... Der Nationalsozialismus. Damit hat sich die Klasse 8d des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums beschäftigt und dabei viele traurige, aber auch kleine, hoffnungsvolle Dinge aus dieser harten Zeit kennengelernt.



Schon im letzten Schuljahr stießen die Klasse auf das Thema, als mit Deutschlehrerin Julia Götz das Jugendbuch „Wunder“ von R.J. Palacio auf dem Plan stand. In der Geschichte wird die Hauptfigur August, der seit seiner Geburt Gesichtsanomalien hat, von seinem Mitschüler Julian schikaniert. Wir stellten uns die Frage, warum er das tut und wie man ihm begreiflich machen könnte, dass sein Verhalten diskriminierend sei. Eine Mitschülerin las Band 2 – und stellte den Inhalt in der Klasse vor. Julians Großvater, so erfuhren die Schülerinnen und Schüler, war wegen körperlicher Behinderungen dem Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen. Den Annette-Schülern stellten sich viele Fragen. Ein Projekttag zum Nationalsozialismus wurde geplant. Die Jugendlichen schauten zur Vorbereitung einen Film über Erna de Vries, eine Frau, die das Konzentrationslager überlebt und an vielen Schulen von ihrer Erfahrung berichtet hatte. Der Film war unglaublich kraftvoll und traurig zugleich. Kraftvoll, weil jemand wirklich immer wieder detailreich von seiner schlimmsten Lebenszeit erzählte, jemand, der jahrelang deshalb leiden musste, der durch diesen Film, durch jedes Wort eine tiefe, alte Wunde wieder öffnete. Traurig war er natürlich, weil genau beschrieben wurde, wie schlecht es den Menschen in den Konzentrationslagern ging, was die Nationalsozialisten damals wirklich getan haben.



Beim Projekttag beschäftigte sich die Klasse noch einmal genauer mit dem Nationalsozialismus, unter anderem auch durch ein Bilderbuch, das Bedrich Fritta im Ghetto Theresienstadt für seinen 3-jährigen Sohn Tommy zeichnete. Es ist die einzige Erinnerung an ihn und Tommys Mutter. Am Projekttag geht es aber auch um das Thema Ausgrenzung und das Gefühl von Nicht-akzeptiert- werden und Anderssein.



Die Klasse ist zur offiziellen Gedenkfeier an die Holocaust-Opfer eingeladen. „Ich finde, dass dies eine große Ehre ist. Die Nazi-Zeit ist eine Zeit, die man weder vergessen noch wegschieben sollte, nur weil sie sehr traurig ist. So etwas darf einfach nie wieder passieren! |Von Ronja Kaldewey