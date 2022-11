Lesen mit dem kritischen Blick

Die Viertklässler Lara und Jarno sind schon vor ihrem Klasse!-Start in die Nachrichtenwelt eingetaucht. Sie haben sich gemeinsam mit Aschendorff-Mitarbeiter Matthias Langener im Papierlager umgeschaut – und unterwegs die Zeitung studiert. Und das in Papierform genauso wie als digitale Version auf dem Smartphone.

Geschichtlich betrachtet vollzog sich die technische Entwicklung vom kleinen praktischen Mobiltelefon bis hin zum Smartphone in rasender Geschwindigkeit. Ab dem Jahr 2007 setzte der Boom ein – und sollte unser Kommunikationsverhalten dank dem stets mitgeführten Internetzugang grundlegend verändern. Das Smartphone ermöglicht einen neuen Informationszugriff, andere Kontakt- und Mitteilungsformen, die vor 20 Jahren noch kein Thema waren, als unsere Zeitung erstmals in Eigenverantwortung das Medienprojekt Klasse! ins Leben rief. Logisch, dass sich unser Angebot und dessen Inhalte auch Jahr für Jahr veränderten und eben mit der Zeit gingen.

„Fertig ist das Projekt nie“, sagte Dr. Eduard Hüffer (kl. Foto l.) aus der Geschäftsleitung der Unternehmensgruppe Aschendorff beim Online-Auftakt der neuen Reihe, die in den nächsten Wochen und Monaten Tausende Schülerinnen und Schüler unserer Region Nutzen und Spaß zugleich bringen will. „Dass wir ein kleines Jubiläum feiern können, zeigt auf, dass das Angebot noch immer ankommt“, wertete Dr. Hüffer.

FAQs zu Klasse! Foto: Zeiträume: Bis zu den Sommerferien im Juni 2023 stehen 21 Intervalle zur Auswahl. Die sind zwischen drei und vier Wochen lang.,Zeitung: Im Normalfall,wird die gedruckte Zeitung in die Schule geliefert. Auch das E-Paper,kann genutzt werden. Wer,mag, kann beide Produkte,kombinieren. Am 5. Dezember beginnt um 16.30 Uhr ein Workshop rund um die Nutzung des ­E-Papers im Unterricht. Wer dabei sein möchte, schickt eine Mail ans Klasse!­-Team. ,Kontakt: klasse@wn.de ,Doerthe Rayen: ,02 51/6 90 90 71 83,Claudia Becker: ,02 51/6 90 90 70 01,Beate Schräder: ,02 51/6 90 90 70 11,Mehr: www.wn.de/klasse ...

Nachrichtenkompetenz

In Sachen Nachrichtenkompetenz ist Klasse! ein Neugier entfachender Wegweiser durch den immer dichteren Dschungel an News und Bildern. „Lust aufs Lesen wollen wir machen und eine Alternative anbieten zur Social-Media-Nutzung oder dem Fernsehgucken“, sagte die zuständige Projekt-Redakteurin Doerthe Rayen. Gedruckte Zeitungen werden in der Projektphase in die Schulen geliefert und Onlinezugänge zum E-Paper geschaltet – beide Wege sind nutzbar und für beide gibt es gute Argumente. Überaus notwendig ist das Erlernen einer „kritische Gabe“ (Doerthe Rayen), um unterscheiden zu können zwischen Fakten und Fake, zwischen seriösen Medien und mit Vorsicht zu nutzenden anderen Quellen.

Klasse! bietet Debatten und Diskussionen, Unterrichtsbesuche auch per digitalem Austausch sowie auf seiner aufgefrischten „Lan­ding-Page“ Infos, Filmchen, ein Quiz und ein Gewinnspiel – plus neuerdings dank einer Kooperation mit der WWU Münster Arbeitsblätter zum Thema „Deutsch als Zweitsprache“.

Die seit Jahren treuen Projektpartner Sparkasse Münsterland Ost, LBS und Sparkasse Westmünsterland „lassen nicht allein Gelder zur Unterstützung fließen, sondern bringen selbst ihre Ideen zu Neuerungen ein, die die Kids weiterbringen“, sagte Geschäftsführer Marc Zahlmann (kl. Foto M.) und wies auf verschiedene Aktionen wie das Teambuilding durch das münsterische Unternehmen Strong Partners hin. Thema werden sollen auch, so gegensätzlich das auf den ersten Blick klingen mag, der Ukraine-Krieg und mit Blick in die Geschichte der Westfälische Friede, der sich 2023 zum 375. Mal jährt und seither wie kaum ein anderes Ereignis mit der Stadt Münster verbunden ist.

Klasse! als Herzensangelegenheit

Für WN-Chefredakteurin Anne Eckrodt (kl. Bild r.) ist das Projekt „eine Herzensangelegenheit“ des Medienunternehmens, das von vielen Mitmachenden aus Überzeugung getragen werde. „Wir alle merken tagtäglich, dass bewusst verbreitete Fake-News zunehmen und eine Gefahr für das Miteinander der Menschen werden.“ Dem entgegenzuwirken, sei Ziel und Aufgabe. Sie rät gerade den jungen Leserinnen und Lesern: „Hinterfragt die Nachrichten. Überprüft die Quelle. Leitet nicht alles weiter, was da gepostet wird.“

Klasse! ist nur möglich durch das Engagement der Lehrerinnen Lehrer, trotz eng getakteter Unterrichtseinheiten dieses Extra einzubauen, und wird richtig wertvoll durch den Austausch mit den Projektverantwortlichen. Die einst übliche und beliebte Führung durch das Druckhaus muss vorerst ersetzt werden von einem ab Januar verfügbaren digitalen 360-Grad-Rundgang. Auch der aber verspricht erwünschten Wissenszuwachs.