Kölschrock draußen an der Ems

Zwischen den Auftritten in Uelzen und Bonn ist Greven das Ziel der Band, die an drei Tagen tatsächlich drei Locations besucht zur Freude der Fans.

Der Beat Club Greven hat für sein Sommer-Open-Air-Event Niedeckens BAP verpflichtet. Und für das Konzert am 11. August (Freitag, Einlass ab 19 Uhr) verlosen die WN jetzt Tickets. „Wir wollen den Rock 'n' Roll feiern“, sagt der Kölner Wolfgang Niedecken. „Denn wenn wir eines aus dem Corona-Jahr gelernt haben, ist das Demut.“

Verlosung



Die WN verlosen dreimal zwei Tickets für das Konzert von Niedeckens BAP am 11. August (Freitag, Einlass 19 Uhr) auf der Grevener Emsparkfläche (Am Hallenbad, 48268 Greven).



► Teilnahme unter 01378 / 600 545 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: Niedeckens BAP

► Teilnahmeschluss: Sonntag (16. Juli)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen

Der Musiker, Maler und Autor, geboren 1951, wirkt wie gehabt als Texter, Komponist, Frontmann und Sänger der Gruppe, die auf der „Schließlich-unendlich-Tour“ die wunderschöne Atmosphäre an der Ems nutzen wird, um die seit Jahren begeisternden Konzerte an einem hoffentlich lauen Sommerabend fortzusetzen. „Diese Auftritte“, sagt Niedecken selbst, „sind das Sahnehäubchen auf jeder BAP-Tour.“ Dass Klassiker wie „Verdamp lang her“, „Af un zo“ und „Kristallnaach“ dafür sorgen, dass bei der Show im Emspark schon nach den ersten Klängen Begeisterungsstürme losbrechen werden, ist aus Erfahrung zu erwarten. In gewohnter BAP-Manier, das wissen die Fans, kann das Konzert dann die Drei-Stunden-Marke durchaus überschreiten. In der aktuellen Besetzung um Niedecken, dem letzten verbliebenen Mitglied der Ur-Formation, sorgt mit Keyboarder Michael Nass, Leadgitarrist Ulrich Rode, Bassist Werner Kopal, Multi-Instrumentalistin Anne de Wolff und Schlagzeuger Sönke Reich ein handverlesenes Set an Musikerinnen und Musikern dafür, dass die Chemie zwischen Band und Publikum stimmt. Mit von der Partie ist eine dreiköpfige „Horn-Section“ mit Axel Müller (Saxophon), Christoph Moschberger (Trompete) und Johannes Goltz (Posaune), die mit ihrem kraftvoll-dynamischen Spiel bereits die Songs des „Alles Fließt“-Albums veredelt hat. Auch nach mehr als vier Dekaden im Musikbusiness befindet sich das Flaggschiff des deutschen Mundart-Rock voll auf der Höhe der Zeit. Das Stück „Kristallnaach“ etwa, Niedeckens bereits in 1982 erschienener Protestsong gegen Rassismus, Ausländerhass und Homophobie, wirkt heute wieder bedrückend aktuell.