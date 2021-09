Kombination der Zeitungswelten

Foto:

Haben Sie Interesse an unserem Workshop rund um die digitalen News-Produkte und das ePaper? Dann schreiben Sie an klasse@wn.de. Wir nehmen Sie in unseren Verteiler auf und kommen mit Termin-Vorschlägen auf Sie zu.,Die Informationen zu Klasse! in der Übersicht:,Zeiträume: Das Medienprojekt Klasse! beginnt am 22. November (Montag). Bis zu den Sommerferien in 2022 stehen 19 Intervalle zur Auswahl. Die sind zwischen drei und vier Wochen lang.,Zeitung: Im Normalfall wird die gedruckte Zeitung in die Schule geliefert. Auch das ePaper kann genutzt werden. Wer mag, kann beide Produkte kombinieren.,Info: Zum Auftakt findet eine digitale Info-Veranstaltung statt. Wer Interesse an dieser Info-Runde hat, kann sich den Termin vormerken: 16. November (Dienstag) ab 16.30 Uhr.,Anmeldung: Interessierte Klassen, die dabei sein möchten, melden sich am besten online an. Die Projektredaktion ist per Mail (klasse@wn.de) und Telefon (0251-690907011 oder -690907183) erreichbar. Anmeldeschluss ist an diesem Freitag (1. Oktober).