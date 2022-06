Kurpfälzer kennt alle Vorlieben

Sein zwölftes Liveprogramm namens „Luschtobjekt“ präsentiert Ceylan nach den Absagen dreier ursprünglicher Auftritte in Münster nun am 15. Oktober (Samstag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Im Herbst also zeigt er seinem Publikum nicht die kalte Schulter, sondern die rasierte Brust. Bülent macht sich selbst zum „Luschtobjekt“ und bedient alle nur denkbaren Geschlechter und Vorlieben: osmanophile Kurpfalz-Lover, Langhaar-Fetischisten oder Liebhaber großer Nasen und kleiner Bärte. Wer Intelligenz sexy findet, dürfte zufrieden nach Hause gehen. Ceylan wäre nicht Ceylan, wenn er sich nicht auch über „Luschtobjekte“ lustig machen würde. Über seine eigenen, wie den süßen Brotaufstrich, und über die anderer. Heutzutage kann ja vieles ein Lustobjekt sein: Autos, Smartphones, Roboter. Es gibt sogar Menschen, die Bäume lieben.