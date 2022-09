Landluft schnuppern und genießen

Münster

Münsters Mühlenhof-Freilichtmuseum ist immer wieder ein Treffpunkt für die Öffentlichkeit. Am 24. und 25. September lädt die Einkaufs- und Erlebnismesse namens „Land und Genuss“ auf das große Gelände in Aasee-Nähe. Die Westfälischen Nachrichten verlosen Tickets für diese Präsentation des Besten, was unsere Region zu bieten hat. Veranstalter ist die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).