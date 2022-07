Lengerich öffnet viele Gärten

Die Blüten bleiben, die Musik kommt hinzu – so beschreibt der Stadtmarketingverein „Offensive Lengerich“ die Neuerungen zum 9. Lengericher Gartentag, der am 28. August (Sonntag, 11 bis 21 Uhr) im Vergleich zu seinen Vorläufern neue Wege geht. Die WN verlosen Eintrittskarten für die Veranstaltung.

Johannes Drees, Martje Thalmann und Clemens August Homann (v.l.) sind als „De Plattköppe“ in Lengerich dabei.

Die bislang übliche Ausstellungs- und Verkaufsmesse mit vielen Infoständen im Innenhof der LWL-Klinik entfällt heuer. Die für alle offenen Gärten aber bleiben. Und das Motto „Musik quer Beet“ beschreibt, dass die Musik nun eine ganz besondere Rolle einnehmen wird.

Lengerich werde laut Veranstalter „von Musik erfüllt sein“. Das habe es in der Stadt so noch nicht gegeben. Es öffnen sich zwölf Privatgärten, Innenhöfe und Vereinsanlagen für die Neugierigen, die Naturliebhaber und Wissensdurstigen. Musikgruppen und Solisten aus unterschiedlichen Richtungen werden das Bild und den Ton dieses neu gestalteten Gartentages prägen.

Die Besucher können sich anhand eines exakten Plans auf einen musikalischen Weg durch die Stadt begeben. Die Spielorte sind fußläufig binnen zehn Minuten oder noch schneller mit dem Fahrrad zu erreichen.

