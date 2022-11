Magische Reise auf funkelndem Rundweg

An neun deutschen Standorten entsteht im Herbst und Winter wieder ein Christmas Garden – in Münster wie gehabt im Allwetterzoo. Dortselbst wird ein funkelnder Rundweg entstehen, der vom 17. November bis zum 15. Januar (17 bis 22 Uhr) zur magischen Reise einlädt. Die WN verlosen Tickets für diesen außergewöhnlichen Spaziergang durch ganz neue Lichterwelten.

25 Lichtinstallationen wird es geben, eine jede ist auf ihre Art besonders. Für die Atmosphäre sorgen visuelle Highlights mit raffinierten Soundeffekten und musikalischen Untermalungen, von denen zahlreiche von dem Komponisten und Sound-Designer Burkhard Fincke arrangiert wurden.

Verschiedene externe Lichtkünstler beeindrucken mit ihren exklusiv für den Christmas Garden gestalteten Lichtinstallationen und garantieren mit jeder neuen Saison eine kreative Weiterentwicklung. Zudem sorgt der renommierte Lichtdesigner Andreas Boehlke seit der Premiere in 2016 für die technische und kreative Umsetzung der Events. Besinnlichkeit, Muße und Entschleunigung bilden dabei das Profil der Veranstaltung – fernab vom Trubel der (Vor-)Weihnachtszeit.

Verlosung



Die WN verlosen zehnmal zwei Eintrittskarten für den Besuch des Christmas Garden, der vom 17. November bis zum 15. Januar öffnet im Allwetterzoo Münster (Sentruper Str. 315, 48161 Münster).



► Teilnahme unter 01378 / 600 547 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: Christmas Garden

► Teilnahmeschluss: Sonntag (13. November)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen

Auch in diesem Jahr gibt es wieder den beliebten „Wishing Tree“, an dem die Besucherinnen und Besucher ihre ganz persönlichen Weihnachtswünsche formulieren können. Die Westfälische Nachrichten als Partner des Events lassen die schönsten Wünsche wahr werden.

Gemäß der Bestrebungen zum Energiesparen hat der Veranstalter das gesamte Lichtdesign sowie die Wegebeleuchtung zu 90 Prozent auf LEDs umgestellt, was eine 80-prozentige Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln einbrachte. Im Vergleich zu anderen Alltagsbeschäftigungen falle der Stromverbrauch moderat aus: Für den Betrieb eines Christmas Garden an einem Veranstaltungstag werden durchschnittlich im nationalen Vergleich ca. 1.330 Kilowattstunden (kWh) verbraucht, pro Besucher sind dies durchschnittlich 0,56 kWh. Der Energieverbrauch entspreche demnach auf einen Besuch gerechnet in etwa so viel Strom, wie für die einmalige Inbetriebnahme einer Kaffeefiltermaschine (1000 W, Betrieb ca. 20 bis 30 Minuten).