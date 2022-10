Mit „Endlich!“ tritt der Arzt als Kabarettist ab

Im TV ist er sehr präsent, aber auf der Bühne vor Publikum richtig in seinem Element. Dr. Eckart von Hirschhausen gastiert mit seinem Programm namens „Endlich!“ am 8. November (Dienstag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland und die WN verlosen Karten für diesen Abend.

Es ist ein besonderer, denn der so vielfach begabte 55-Jährige wird seine Ankündigung umsetzen und mit der aktuellen Tour seine Karriere als Kabarettist beenden, um sich noch stärker seiner Stiftung „Gesunde Erde - Gesunde Menschen“ zu widmen. In den Zeiten der Diskussion um die Notwendigkeit, den Klimaschutz in den Fokus unseres Handelns zu stellen, will von Hirschhausen umfangreiche Tourplanungen künftig vermeiden und sich anderen Themen widmen.

Die Welt ist, das wissen wir längst, nicht mehr so wie vor 30 Jahren – warum sollte sich auch der bekannteste Arzt Deutschlands nicht weiterentwickeln? Wie passend, dass sich in „Endlich!“ alles um die Zeit dreht. Was sind das für Zeiten? Was macht die Zeit mit uns, was machen wir mit unserer Zeit? Und: Wenn das Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu leben? Eckart von Hirschhausen berichtet, wie ihn die Begegnung mit der Schimpansenforscherin Jane Goodall zum Umdenken gebracht hat, und warum wir nicht „das Klima“ retten müssen – sondern uns.

Verlosung



Die WN verlosen zweimal zwei Eintrittskarten für den „Endlich!“-Abend mit Dr. Eckart von Hirschhausen am 8. November (Dienstag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland (Albersloher Weg 32, 48155 Münster).



► Teilnahme unter 01378 / 600 546 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: Hirschhausen

► Teilnahmeschluss: Sonntag (30. Oktober)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen

Wenn Hirschhausen dicke Bretter bohrt, fliegen die Späne und die Späße gleichermaßen. Es gibt viel zu lachen, zu staunen, zum Weitererzählen. „Endlich!“ ist ernsthaft, komisch und hintersinnig zugleich – wie das Leben selbst. Persönlich, pointiert und gesund. „In „Endlich!“ steckt mein Herzblut von 30 Jahren Rampensau, Recherche und Rumspinnen, Ausprobieren und Verfeinern. Wer das nicht mit eigenen Augen gesehen hat, mit welchen dann?“, fragte er.

Und verspricht zugleich dies: „Alle Zuschauer gehen gesünder nach Hause als sie gekommen sind. Denn Lachen ist die beste Medizin. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten.“