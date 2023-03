Mit Hut und „Plan A“

Er darf als Ausnahme gelten und er setzt musikalisch gerne live seinen „Plan A“ um. Johannes Oerding (41) gastiert während seiner Tour in der OWL Arena in Halle/Westfalen. Für das Konzert am 25. März (Samstag, 18.30 Uhr) verlosen die WN Tickets.

Gold- und platinveredelte Studioalben sammelt er, beliebt ist er durch das populäre TV-Format „Sing meinen Song“. Ausverkaufte Arena-Tourneen zeugen von einer großen Fan-Gemeinde. Johannes Oerding ist längst in der Liga der deutschen Superstars angekommen und schafft es, in größten Arenen allen Anwesenden das Gefühl zu vermitteln, er sänge für jeden Einzelnen.

In Halle gastiert er zum bereits sechsten Mal und wird seinen Fans in der Lindenstadt viele neue und etliche erfolgreiche Songs mitbringen. Dass sich der unerschütterliche Glaube an den eigenen Weg und das unermüdliche Dranbleiben auch im Zeitalter teils turbobeschleunigter Laufbahnen auszahlt, beweist Oerding in seiner über 20 Jahre währenden Karriere. Seine Alben waren allesamt erfolgreich – „Erste Wahl“ (in 2009), „Boxer“ (2011), „Für Immer Ab Jetzt“ (2013), „Alles Brennt“ (2015), „Kreise“ (2017) und „Konturen“ (2019). Mit dem siebten Album geht er auf Reisen – nach zwei Jahren Pause. Seine Arena-Tournee führt ihn in 17 Städte in Deutschland, Österreich und die Schweiz.