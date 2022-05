Mit unverwechselbarem Stil zu internationalen Maßstäben

Im Vorjahr in Dortmund zu erleben und jetzt bis zum 3. Juni (Freitag) in Münster ist die Werkschau „Lebendige Architektur“, die erstmals das so umfangreiche Lebenswerk des Harald Deilmann (1920 – 2008) der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Möglich macht das im LWL-Landeshaus eine Kooperation von Baukultur Nordrhein-Westfalen, LWL und Baukunstarchiv NRW. Für die Kuratorenführung durch die Ausstellung am 3. Juni (Freitag, 16 bis 18 Uhr) verlosen die WN Tickets.

Die Kuratorenführung thematisiert die Entstehung der Werkschau, gewährt Einblicke in Leben und Werk des großen Architekten und beantwortet Fragen. Was erzählen die vielen Bauten des Machers? Welche Zukunftsthemen werden mit den Gebäuden verhandelt?

Die Werkschau entstand bereits zum 100. Geburtstag Deilmanns, der aus seinem 1955 gegründeten Büro und von Münster aus Bauten für diese Stadt und ganz Westfalen schuf. Er wirkte im Laufe seiner Zeit mehr und mehr bundesweit sowie international – als Architekt und Stadtplaner, als Hochschullehrer in Stuttgart und Dortmund sowie als Preisrichter, Berater und Kunstförderer.

Tickets für Führung zu gewinnen



► Teilnahme unter 01378 / 600 547 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Stichwort: Deilmann

► Teilnahmeschluss: Sonntag (22. Mai)

► Teilnahmebedingungen unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen

Zu den bekanntesten Bauwerken von Deilmann zählen das Stadttheater Münster (1956, mit Max von Hausen, Ortwin Rave und Werner Ruhnau), die WestLotto-Bauten in Münster (1960, 1978), das Clemens-Sels-Museum Neuss (1975), die markanten Bauten der Westdeutschen Landesbank in Münster (1975), Dortmund (1978), Luxemburg (1978) und Düsseldorf (1982) sowie der Rheinturm in Düsseldorf (1982). Schulbauten in Dorsten und Lemgo sowie die John F. Kennedy-Schule in Berlin setzten in den 1960er Jahren Maßstäbe im Bildungsbau. Mit seinen Rathäusern in Gronau und Minden erprobte Deilmann in den 1970er-Jahren urbane Nutzungskonzepte. Einige der Bauten stehen unter Denkmalschutz – weitere werden derzeit neu entdeckt.