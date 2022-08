„Mittagsstunde“ im friesischen Nirgendwo

Münster

Die zweite Ausgabe des „Litfilms“ steigt vom 10. bis 25. September in Münster. Das Literatur Film Festival Münster des Vereins Filmgruppe Münster kündigt an, zwei Jahre nach der Premierenausgabe wieder die vielfältige Auseinandersetzung mit den wechselseitigen Beziehungen von Literatur und Film zu betonen. Für den Eröffnungsabend verlosen die WN Tickets – am 10. September (Samstag, 19.30 Uhr) wird im Kreuzviertel-Kino Schloßtheater die „Mittagsstunde“ gezeigt, die Adaption von Dörte Hansens Bestseller mit Charly Hübner in der Hauptrolle. Nach der Vorstellung spricht die Drehbuchautorin Catharina Junk über die Romanvorlage und die Bearbeitung für die Leinwand.