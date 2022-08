Mittendrin macht Münster-Party

Zurück in die City kommt das Stadtfest „Münster mittendrin“ mit seinem so vielfältigen Angebot, auf das Macher wie Musiker und Zuschauer wie Bummler in den letzten beiden Jahren verzichten mussten. Vom 19. bis 21. August mutiert die Unistadt wieder zum Anziehungsmagneten. Herausragende Bands und Solisten entern wie gehabt die Domplatzbühne, denn die ist für die Top-Acts gebucht. Die WN verlosen für jeden der drei Abende zweimal zwei Tickets.

Wie in den Jahren zuvor dürfte die Bühne auf dem Domplatz die Fans in Scharen anziehen. Zutritt gibt es hier nur mit gültigem Ticket über drei Einlassstellen, um die Besucherströme zu kanalisieren.

Am Freitag (ab 18.30 Uhr) eröffnet der aus Cottbus stammende Sänger Alexander Knappe („Alles geht vorbei“), der den Auftritt in seine Sommer-Open-Air-Tour integriert. Ab 20.30 Uhr läuft die Zeit für die Brasspop-Band Querbeet, ehe gegen 22.30 Uhr der 27 Jahre junge DJ und Produzent Felix Jaehn kommt, der quasi auf dem Weg zum neuen San-Hejmo-Festival nach Weeze ist, wo er am 20. August auftritt.

In Münster sind am Stadtfest-Samstag und erneut ab 18.30 Uhr nacheinander BenjRose, Rapper Kool Savas und die schwedische Rockband Mando Diao am Start.

Nur ein wenig ruhiger dürfte der Sonntag werden, wenn „The Voice of Münsterland“ ab 19.20 Uhr in die Entscheidung geht, ehe der weithin populäre Schlagermusik-Dauerbrenner Roland Kaiser, nimmermüde auch mit 70 Jahren, gegen 20 Uhr seine vielen Anhänger begeistern dürfte.

Verlosung



Die WN verlosen jeweils zweimal zwei Tickets für die Konzerte auf der Domplatzbühne beim Stadtfest „Münster mittendrin“ am 19. und 20. August (Freitag und Samstag, jeweils ab 18.30 Uhr) und 21. August (Sonntag ab 19.20 Uhr).



► Teilnahme unter 01378 / 600 545 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: Stadtfest + Wunschdatum

► Teilnahmeschluss: Sonntag (14. August)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen