Monika Hein ist eine „Lautmacherin“

Münster

Die Vortragsreihe Wissensimpulse 2022/23, organisiert von den Westfälischen Nachrichten und der Veranstaltungsagentur Sprecherhaus, dient grundsätzlich der Persönlichkeitsentwicklung und thematisiert am zweiten von insgesamt acht Abenden die „Artikulation“ – am 17. Oktober (Montag, 19.30 Uhr) vertritt in der Eventhalle „Cloud“ des Factory Hotels (An der Germania Brauerei 5, 49159 Münster) die Expertin Dr. Monika Hein die These: „Denn Sie entscheiden, wie Sie klingen!“