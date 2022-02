Nebenan lauert das Verbrechen

Er stammt aus Ostwestfalen und wollte früher am liebsten „Wetten, dass ..?“ moderieren. Gelandet ist Philipp Fleiter schließlich beim Radio. Und wurde hier ein Experte für Kriminalität. 2019 startete er den Podcast „Verbrechen von nebenan“ und lässt dem Erfolgsformat jetzt eine Deutschland-Tour folgen. Am 22. April (Freitag, 20 Uhr) gastiert er im MCC Halle Münsterland.

Philipp Fleiter plaudert im Live-Podcast in Münster

Philipp Fleiter weiß, was sich nebenan so tut.

In seinem „True-Crime-Podcast“ berichtet der Radiojournalist und Autor über Verbrechen und deren Hintergründe. Das Besondere dabei: Viele dieser Fälle werden zum ersten Mal überhaupt in einem Podcast besprochen.

Auch in dem Live-Programm widmet sich der 36 Jahre alte Fleiter den Verbrechen, die nicht in der anonymen Großstadt, sondern direkt nebenan passieren. Wenn beispielsweise die nette Nachbarin angeblich im Urlaub ist, in Wirklichkeit aber einbetoniert unter der Garage liegt. Oder wenn ein kleines Mädchen plötzlich spurlos vom elterlichen Bauernhof verschwindet – es sind immer Fälle, die man nicht vergisst. Seine Hörer lieben vor allem seine Stimme und seine gründliche Recherche.