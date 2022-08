Neuentdeckung auf digitale Art

Havixbeck

Sechs Räume, neu gestaltet und erstmals für das Publikum zu begehen, bietet die altehrwürdige Burg Hülshoff anlässlich der Ausstellung „Droste Digital. Handschriften – Räume – Installationen“, die am 15. September eröffnet wird und bis zum 30. September läuft. Erstmals digitalisierte Handschriften der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) werden vom Center for Literature (CfL) in Havixbeck in Szene gesetzt. Die WN verlosen Karten für die Eröffnung am 15. September (Donnerstag, 17 Uhr), dann sind die Künstlerinnen der Ausstellung live dabei, es gibt Musik und eine Videoprojektion.