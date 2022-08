Oerding gibt Konzert neue Konturen

Diesem Singer-Songwriter erging es wie zahlreichen anderen Künstlern und Künstlerinnen. Geplante Konzerte mussten pandemiebedingt abgesagt werden. Johannes Oerding sollte und wollte eigentlich im September 2020 in Halle/Westfalen auftreten und nach Absage ein Jahr später – auch daraus wurde nichts. Nun steht der Termin: Am 11. September (Sonntag, 19.30 Uhr) ist die OWL Arena gebucht und die WN verlosen Tickets für den Abend mit dem 40 Jahre jungen gebürtigen Münsteraner.

2013 trat Johannes Oerding in Halle noch als als Support-Act von Joe Cocker auf – längst kann er selbst das Publikum begeistern und Arenen füllen.

Weithin bekannt wurde Johannes Oerding Mitte 2019 durch die Teilnahme am preisgekrönten TV-Format „Sing Meinen Song“. Mit sechs weiteren Musikerinnen und Musikern war er für sieben Wochen im deutschen Fernsehen präsent und interpretierte die Songs von Kolleginnen und Kollegen wie Jeanette Biedermann oder Milow auf seine ganz persönliche Weise, während die „Mitbewohner“ seine Hits wie „Kreise“, „Alles Brennt“ oder „Leuchtschrift“ in noch nie gehörten Versionen performten.

Live und an der Seite seiner Band spielt er immer noch am liebsten. In Halle ist er jetzt zum fünften Mal zu Gast und der Veranstalter verspricht eine komplett neue Show- und Bühnenproduktion für die laufende Tour.

Verlosung



Die WN verlosen zweimal zwei Tickets für das Konzert von Johannes Oerding und Band am 11. September (Sonntag, 19.30 Uhr) in der OWL Arena (Roger-Federer-Allee 4, 433790 Halle/Westfalen).



Aus der deutschsprachigen Musiklandschaft ist er nicht mehr wegzudenken. Alle bisherigen fünf Alben sind Edelmetall-prämiert, die Konzerte finden in stetig größeren Hallen statt. Das Album „Kreise“ und die gleichnamige Single wurden mit Platin und Gold ausgezeichnet. Im November 2019 schlug Oerding mit der Veröffentlichung seines neuen Albums „Konturen“ ein neues Kapitel seiner Erfolgsgeschichte auf und sicherte sich damit erstmals Platz eins der offiziellen Deutschen Albumcharts – und die Single „An guten Tagen“ wurde umgehend zum Riesen-Radiohit.