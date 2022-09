Offene Türen für Engagierte

„Der Freiwilligentag zeigt immer auf, wie ehrenamtliches Engagement unsere Gesellschaft zusammenhält und Münster lebenswert macht“, sagt Oberbürgermeister Markus Lewe, der Schirmherr des Freiwilligentages. „An diesem Tag wird nicht nur informiert und angepackt – der Freiwilligentag macht sichtbar, wie wichtig Ehrenamtliche sind, die sich das ganze Jahr über engagieren.“

Freiwilligentag Münster - Programm 2022: Hier als Pdf ansehen.

Organisiert wird der Freiwilligentag von der FreiwilligenAgentur Münster, die das Ziel hat, gemeinnützige Einrichtungen mit Menschen zusammenzubringen, die sich für ein Ehrenamt interessieren. In der ganzen Stadt stellen sich gemeinnützige Organisationen mit Rundgängen, Vorträgen, Workshops und/oder im persönlichen Kontakt vor. „Es gibt auch Mitmachprojekte, in denen z.B. Ausflüge mit alten Menschen oder kleine Bauprojekte anstehen. Wer dabei unterstützen möchte, sollte sich dafür anmelden“, sagt Projektleiterin Nicole Lau. „Und wer sich spontan informieren will, kommt einfach am Freiwilligentag in den Organisationen vorbei.“

Aktive gesucht Foto: Diese Mitmachprojekte suchen noch Aktive für den 17. September:

AWO Fritz-Krüger-Seniorenzentrum und Wohnstätte Coerde des Förderkreis Sozialpsychiatrie e.V.: Bau von Sitzgelegenheiten für die Einrichtungen



NABU-Naturschutzstation Münsterland e.V.: Biotop-Pflegearbeiten für die artenreichen Wiesen, Tümpel, Moore ...

Alle Münsteranerinnen und Münsteraner sind eingeladen, beim Freiwilligentag mitzumachen. Die Aktionen laufen an verschiedenen Orten. Programm sowie Anmeldung auf der Internetseite der FreiwilligenAgentur Münster unter: www.freiwilligenagentur-muenster.de