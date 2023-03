Lang ist das her. Vor 53 Jahren versammelten sich in Hagen ein paar Schülerbands zur Formation namens Grobschnitt. Ihre innovativen Konzerte zogen die Fans in den Bann, die progressive wie psychedelische Musik war angesagt. Als die beiden Grobschnitt-Gründungsmitglieder „Lupo“ (Leadgitarre) und „Willi Wildschwein“ (Sänger und Gitarrist) sowie Willis Sohn „Nuki“ (Gitarre, Gesang, Percussion) 2019 verkündeten, auf die Bühnen zurückzukehren, jubelten die Anhänger.

Eine Wiedersehensfeier mit ihren Fans aus dem Münsterland ist terminiert für den 29. April (Samstag, 20 Uhr) in der Steverhalle zu Senden. Grobschnitt heute präsentiert das „Acoustic Party“-Projekt, das zunächst für den September 2022 geplant war. 2008 spielte die Band bereits in Senden in einer Vater/Sohn-Formation ein umjubeltes Konzert. Die Gemeinde hat noch eine andere Bedeutung in der langen Grobschnitt-Ära. Im Frühjahr 1972 erschien das erste Grobschnitt-Album. Mit dabei war damals auch Schlagzeuger und Gründungsmitglied „Felix“ Axel Harlos aus Senden.

Der Wunsch, noch einmal etwas zu machen, was es in der langen Bandgeschichte noch nie gegeben hat, war für die drei Musiker der Antrieb für das Projekt. Grobschnitt-Songklassiker werden ungeschminkt mit vollkommen neuen, akustischen Arrangements und ohne großes Brimborium interpretiert. Fast zwei Jahre wurde alles vorbereitet – selbst Grobschnitt-Insider wussten nichts davon, heißt es in der Konzert-Ankündigung.

Die „Acoustic Party“ ist angelegt als rund dreistündige emotionale Reise durch die 50-jährige Musikgeschichte der Band mit vielen bekannten Song-Klassikern der Alben aus der Zeit von 1972 bis 1989 und wird quasi in familiärer Atmosphäre präsentiert und gefeiert. Zu hören sind auch die beiden Long-Tracks „Solar Music“ und „Rockpommel`s Land“ in jeweils 30-minütigen Akustik-Versionen. Auch selten oder nie gespielte Kompositionen sind zu genießen.

Ticket-Info: Tickets für die Grobschnitt-Acoustic-Party am 29. April (Samstag, 20 Uhr) in der Steverhalle Senden (Bulderner Straße 11, 48308 Senden) sind erhältlich unter www.senden-westfalen.de/ticketing.