Optik statt Inhalt ist Programm

Münster

46 Jahre alt und ein Dauerbrenner der Comedyszene ist Bülent Ceylan, der drei seiner in Münster geplanten Auftritte in den letzten Jahren pandemiebedingt absagen musste, jetzt aber vor der Tür steht, um hindurch zu gehen. Am 15. Oktober (Samstag, 20 Uhr) gastiert der in Mannheim lebende ehemalige Student der Politikwissenschaften im MCC Halle Münsterland und die WN verlosen Karten für den Abend.