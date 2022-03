Pferdezentrum lockt junge Asse

Reitsport und mehr bei „Champs of Tomorrow“

Münster

2021 waren pandemiebedingt reitsportliche Wettkämpfe lange Zeit nur für Berufsreiter zugelassen – erst nach und nach gab es Lockerungen, die Ende Mai auch den Kaderangehörigen in Leistungsstützpunkten wieder Turnierteilnahmen und damit wichtige Starts ermöglichten. Dieser Beschluss war die Geburtsstunde des Wettbewerbs „Champs of Tomorrow“ im Westfälischen Pferdezentrum in Münster-Handorf.