Planwiese wird zur Pilgerstätte für Schlagerfans

Zur Pilgerstätte für Schlagerfans dürfte die vielfach genutzte Telgter Planwiese mutieren, wenn am 26. und 27. August auf dem Grün am schattenspendenden Pappelwäldchen neben der Ems die Stars und Sternchen der Szene zur Open-Air-Schlagerparty anrücken.

Open Air in Telgte mit Michelle und Atze Schröder

Mit dabei bei der Open-Air-Schlagerparty am 26. August auf der Planwiese in Telgte ist Sängerin Michelle, die die Fans schon seit den 1990er Jahren begeistert.

Der Freitag (26. August, ab 19 Uhr) hat das Zeug zum Musik-Marathon. Caro, die Vollblutmusikerin mit abgeschlossenem Musikstudium, wird als Helene-Fischer-Double zum Auftakt einheizen. Ihr folgt der Sänger und Schauspieler Oli. P aus Berlin, der die Feiernden mit seinen Charthits wie „So bist du“, „Das erste Mal tat’s noch weh“ und „Flugzeuge im Bauch“ zurück in die Welt der Gameboys, Lavalampen und Stickeralben der 1990er Jahre schickt. Gar richtig glamourös geht‘s weiter durch und mit Michelle. Sie sorgt mit großer Stimme und jenen Liedern, die das Herz berühren („Wer Liebe lebt“, „Kopfüber in die Nacht“, „Fliegen“), für tanzbare Gänsehautmomente.

Handfester kommt dann Entertainer und „Ballermann“-Star Mickie Krause daher, der seine gesamte Palette an Klassikern seiner Karriere im Gepäck hat – von „Schatzi, schenk mir ein Foto“ bis hin zu „Wir sind jedes Jahr auf Malle“. Hier dürften das Mitsingen und das Mitfeiern auch ohne Inselstrand selbstverständlich sein.

Tags darauf, am 27. August und ab 20.30 Uhr, gehört die Bühne dem „King of Comedy“ Atze Schröder. Er bringt mit „Echte Gefühle“ sein Erfolgsprogramm mit.

Ticket-Info: Eintrittskarten für die Schlagerparty (Freitag, 26. August ab 19 Uhr) und den Auftritt von Atze Schröder (27. August ab 20.30 Uhr) auf der Planwiese in Telgte (Emstor, 48291 Telgte) sind erhältlich im WN-Ticketshop am Picassoplatz 3 in Münster und über die WN/Eventim-Ticket-Hotline 01806 / 570 067 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen; 7,50 Euro Service- und Versandgebühr) oder unter wn.de/tickets.