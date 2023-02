„Münster Olé“ feiert im Juli Premiere in Münster

Verschoben heißt eben nicht aufgehoben: In diesem Sommer startet die Ausgabe der fürs Vorjahr bereits geplanten Schlagerparty „Münster Olé“. Am 8. Juli (Samstag) soll das Open-Air-Spektakel auf der Freifläche nahe des MCC Halle Münsterland starten.

Die große Sommerparty „Münster Olé“ sollte eigentlich schon im Jahr 2020 am Hawerkamp stattfinden. Nach den Corona-Jahren ist es nun aber so weit: Das Open-Air-Schlager-Spektakel kann endlich in Münster durchstarten – und zwar am 8. Juli (Samstag) auf der Freifläche nahe des MCC Halle Münsterland am Albersloher Weg 32. Auf der Bühne werden 15 Künstlerinnen und Künstler stehen, die den Fans rund zehn Stunden lang einheizen wollen.

Die Olé-Party-Reihe bringt jährlich bekannte Künstler aus der Schlagerszene auf die Bühnen Deutschlands und ist bereits eines der größten und bekanntesten Schlager-Events mit insgesamt mehr als 100.000 Besuchern. 2023 sind elf Schlagertreffen geplant – von Braunschweig bis München in ganz unterschiedlichen Locations.

Premiere mit Mia Julia und Mickie Krause

In Münster sind nun bekannte Szenegrößen zuständig, das Format hier auf die Bühne zu bringen – Axel Bröker, Christian Huys und Ana Voogd sind die Organisatoren. Sie kennen sich aus der münsterischen Gastro-Szene und sind Teil des Orga-Teams vom Stadtfest „Münster Mittendrin“. Die Premiere zitiert Mia Julia, Mickie Krause, Candela Squad, Oli P, Julian Sommer, Lorenz Büffel, Anna-Maria Zimmermann, Frenzy und mehr nach Münster.

Ticket-Info: Tickets für den Open-Air-Schlagertag „Münster Olé“ am 8. Juli (Samstag) auf der Freifläche nahe des MCC Halle Münsterland (Albersloher Weg 32, 48155 Münster) sind erhältlich im WN-Ticketshop am Picassoplatz 3 in Münster und über die WN/Eventim-Ticket-Hotline 01806/570067 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen; 7,50 Euro Service- und Versandgebühr) oder unter wn.de/tickets.