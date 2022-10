Privatkonzert im Beethoven-Haus

Ludwig van Beethoven gilt als der meistgespielte klassische Komponist. Er inspiriert Künstler in aller Welt bis heute und schaffte Melodien für die Ewigkeit. Insbesondere in seiner Geburtsstadt Bonn sind sein Schaffen und sein Wirken noch immer allgegenwärtig. Am 4. November (Freitag) können sich interessierte Leserinnen und Leser mit „WN unterwegs“ in der ehemaligen Bundeshauptstadt auf die Spuren Ludwig van Beethovens begeben.

Der Ausflugstag beginnt mit einer thematischen Stadtführung, bei der die Orte in der Stadt besucht werden, die untrennbar mit dem Leben und Werk des Komponisten verbunden sind. Die Reisegruppe erkundet die Plätze, an denen Beethoven lebte und wirkte. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Altstadt geht es weiter zum Geburtshaus des Musikers, das heutige Beethoven-Haus. Dort wartet mit einem Privatkonzert im Konzertsaal des Hauses der Höhepunkt des Tages.

Das Museum in der Altstadt, in dem das Oeuvre Beethovens in den historischen Räumlichkeiten lebendig präsentiert wird, beherbergt die größte Beethoven-Sammlung der Welt und ist zu einem international beachteten Zentrum des Musik- und Kulturlebens aufgestiegen. Bei einem Einführungsvortrag werden anhand eindrucksvoller Originaldokumente spannende Hintergrundinformationen zum Komponisten präsentiert.

Anschließend nehmen die Reiseteilnehmer Platz im Konzertsaal. Dort genießen sie im historischen Ambiente bekannte Melodien aus der Feder Beethovens, bevor im Anschluss daran noch genug Zeit bleibt, die malerischen Altstadtgassen Bonns beim Spaziergang eigenständig zu erkunden.

Dieser musikalische „WN unterwegs“-Ausflug in die Beethovenstadt Bonn kostet für WN-Abonnenten 119,90 Euro pro Person inklusive sämtlicher Führungen und Eintritte. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 129,90 Euro.

"WN unterwegs“:



Anmeldung und ausführliche Informationen zu allen Tagestouren, Kurz- und Fernreisen von „WN unterwegs“ gibt es unter 0251/690-90 90 82 (montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr) sowie unter: www.wn.de/unterwegs