Quartett sorgt für „Ohrwurmgefahr“

Die Telgter Planwiese hat schon manchen eine Bühne geboten und die Menschen auf vielfältige Art und Weise angezogen. Jetzt lockt die „großartige Kleinstadt“ die Freundinnen und Freunde der Schlagermusik zu einer Sause ein: Am 26. August (Freitag, 19 Uhr, Einlass ab 17 Uhr) besteht ganz klar „Ohrwurmgefahr“ in Ems-Nähe. Die WN verlosen Tickets für die bunt besetzte Open-Air-Party.

Ein Solo-Programm nämlich wird nicht angeboten – vielmehr geben sich zwei Künstlerinnen und zwei Künstler die Ehre, den Musik-Marathon durchzuziehen. Zuerst singt sich Caro als Helene-Fischer-Double „Atemlos durch die Nacht“ und wird mit Liedern wie „Mit keinem Andern“, „Marathon“ oder „Ich will immer wieder... dieses Fieber spür‘n“ den Partyabend einläuten. Dann ist Oli. P dran mit seinem kleinen Abstecher in die Charts und zu den Hits „So bist du“, „Das erste Mal tat’s noch weh“ und „Flugzeuge im Bauch“. Es geht ein Stück zurück in die Welt der Gameboys, Lavalampen und Stickeralben der 1990er Jahre.

Damals startet Michelle ihre Karriere. Modern, sexy und glamourös reißt sie auch heute noch mit. Michelle sorgt mit großer Stimme und Liedern, die das Herz berühren, für tanzbare Gänsehautmomente. Last but not least heißt es dann in Telgte: „Reiß die Hütte ab“, wenn Entertainer und Ballermann-Star Mickie Krause ins Licht tritt. Der Münsterländer und Mallorca-Freund hat sämtliche Klassiker im Gepäck. Wenn Mickie Krause die Bühne betritt, jagt garantiert immer ein Hit den nächsten.

