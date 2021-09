Radeln und gewinnen

Bereits seit Beginn der Sommerferien können alle Leserinnen und Leser an einer besonderen Jubiläumsaktion anlässlich des 75-jährigen Geburtstags der Westfälischen Nachrichten teilnehmen.

Es gibt viel zu entdecken im Münsterland – Ideen dazu liefern die Westfälischen Nachrichten in ihrem Jubiläumsjahr.

Die „WN Entdeckertour“, die im April mit einigen Wander- und Spaziergängen begann, ist seit Anfang Juli auf das Fahrrad umgestiegen. Auf der Website wn75.de können sich alle Interessierten immer wieder neue Inspirationen für Radtouren holen. Ob allein oder mit der Familie, auf dem alten Drahtesel oder mit einem modernen eBike – für jeden ist die passende Route durch unser schönes Münsterland dabei. Und es werden immer wieder neue Routen freigeschaltet.

Noch bis zum 25. Oktober haben alle fleißigen Radler Zeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Dazu müssen sie einfach ein „Beweisfoto“ von einer Radtour über das Formular der Website hochladen und schon haben sie die Chance auf einen der vielen attraktiven Gewinne. Als Hauptpreise locken ein sofort verfügbares eBike, ein Fahrradträger für das Auto sowie ein modernes Navigationsgerät. Außerdem werden noch zahlreiche Gutscheine verlost, mit denen alle Fahrradfans ihre Leezen für die nächste Saison aufpeppen können. Für alle, die nun Lust bekommen haben, noch mit in den Lostopf zu hüpfen: Unter wn75.de finden Sie die Routen und alle weiteren Informationen zum Gewinnspiel. Also gilt jetzt: Auf die Leeze, fertig, los!



