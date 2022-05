Radeln und Kultur genießen

In dieser Zeitspanne bieten die über 30 Stationen entlang des Stever-Radwegs von 73 Kilometern ein extra vielfältig gestaltetes Kulturprogramm an. Radlerinnen und Radler können nach Belieben zwischen Nottuln, Senden, Lüdinghausen, Selm, Olfen und Haltern einen Teil der ausgeschilderten SteverLandRoute fahren und dabei viele unterschiedliche Kulturhäppchen genießen. Kostenlos – ermöglicht durch eine Förderung des NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft, die Kooperation aller an der Stever befindlichen Kommunen und des Kreises Coesfeld sowie dem Partner die Gelsenwasser AG. Aus der Stever wird letztlich über den Halterner Stausee das Trinkwasser für die Region gewonnen.

Ein Blick ins Programm verrät, dass in Nottuln das Bluesfestival steigt, dass GlasBlasSing seine Flaschenmusik ebenso in Senden präsentiert wie die 3 Nikoläuse ihr Programm und dass es in Appelhülsen am Zentrum für Zauberkunst themengerecht Zaubershows gibt. In Olfen gibt es Wassermusik am Floßanleger und am Ternscher See in Selm Capoeira.



| www.steverlandroute.de