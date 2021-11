Rundweg durch ein Lichtermeer

Foto:

Die WN verlosen fünfmal vier Tickets für den Eintritt in den Christmas Garden (19. November bis 9. Januar 2022) im Allwetterzoo Münster (Sentruper Str. 315, 48161 Münster). Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, ruft an unter 0137 / 822 702 057 (0,50 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz inkl. MwSt., mobil ggf. abweichend) oder schickt eine E-Mail an marketing@wn.de. Telefonanrufe und E-Mails müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten. Stichwort: Christmas Garden. Teilnahmeschluss: Sonntag (14. November)Teilnahmebedingungen unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen