Sarah Connor rockt wieder die OWL-Arena

Im Juli 2017, so lange ist das schon her, begeisterte Sarah Connor in der ostwestfälischen Eventarena bisher letztmals vor 6300 Fans. Zu erwarten ist, dass ihr Konzert am 14. August (Sonntag, 19 Uhr) in der OWL-Arena in Halle/Westfalen erneut ein Highlight des Jahres wird. Für den „Endlich wieder bei Euch“-Live-Auftritt der Wahl-Berlinerin verlosen die WN jetzt Tickets.

Die Wahl-Berlinerin Sarah Connor hat ihren bereits siebten Aufritt in Halle/Westfalen im Tourplan stehen. Am 14. August spielt sie im Rahmen ihrer „Endlich wieder bei Euch“-Tour in der OWL Arena.

Dieser Abend ist dann der bereits siebte der vielfach gefeierten Pop- und Soul-Sängerin, die gekonnt zwischen kraftvollen Power-Tiefen und mädchenhaften Sopranhöhen wechselt, an der Roger-Federer-Allee.

In Mai 2019 legte Sarah Connor ihr zweites deutschsprachiges Album namens „Herz Kraft Werke“ vor und knüpft damit nahtlos an die Erfolge ihres mit fünffachem Platin ausgezeichneten Albums „Muttersprache“ an. Vier Jahre nach diesem Werk gab es mit „Vincent“ die erste Single des neuen Albums. Damit kehrte die Künstlerin aus einer kreativen Schaffensphase zurück, die sie auch in Studios nach Nashville, Tennessee und London geführt hatte. Ihr insgesamt zehntes Studioalbum, auf dem sie noch selbstbewusster ihre einzigartige Stimme mit der deutschen Sprache verbindet, stieg direkt auf Platz eins der deutschen Albumcharts und wurde bereits nach 90 Tagen mit einem Platin-Award ausgezeichnet.

Sarah Connor sagt über sich selbst: „Unmittelbar vor Konzertbeginn, bekomme ich nur schwer Luft und denke, ich muss sterben vor Lampenfieber. Doch wenn der Vorhang fällt, die Musik einsetzt, ich die Hände und Gesichter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß ich: Das wird ein geiler Abend.“ In Halle war sie mehrfach auch im Rahmen der großen Tennisturniere zu erleben – erstmals live mit eigenem Event übrigens im Oktober 2005.