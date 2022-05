„Sascha“ Zverev im stärksten Feld

Foto:

Die WN verlosen dreimal zwei VIP-Tickets für den Finaltag der Terra Wortmann Open am 19. Juni (Sonntag) in der OWL Arena in Halle/Westfalen (Roger-Federer-Allee 4, 33790 Halle Westfalen). Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, ruft an unter 01378 / 600 546 (0,50 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder nutzt das Online-Formular unter wn.de/verlosung. Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

Stichwort: Tennisfinale. Teilnahmeschluss: Sonntag (22. Mai).

Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen