Sonntags gegen alte Bekannte

Die WN verlosen fünfmal zwei Stehplatztickets für das Regionalliga-Heimspiel des SC Preußen Münster gegen den Wuppertaler SV am 26. September (Sonntag, 14 Uhr) im Preußenstadion. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, ruft an unter 0137 / 822 702 060 (0,50 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz inkl. MwSt., mobil ggf. abweichend) oder schickt eine E-Mail an marketing@wn.de. Telefonanrufe und E-Mails müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten. Stichwort: Preußen Münster. Teilnahmeschluss: Sonntag (19. September)