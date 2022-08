Stars und Zuschauer zieht es wieder vor das Schloss

Münster

Jahr für Jahr war Verlass darauf, dass herausragende Asse des Reitsports im Sommer Station in Münster machen. Ihr Treffpunkt vor dem Schloss zog Pferdesportfreunde zuverlässig an. 2020 und 2021 musste das 1955 ins Leben gerufene und mithin so traditionsreiche Turnier der Sieger pandemiebedingt ausfallen, jetzt ist das facettenreiche Event für Spitze und Breite zurück. Vom 25. bis 28. August baut der Westfälische Reiterverein die Anlage auf und hält diverse Prüfungen parat für die große Szene, deren herausragende Protagonisten stets zu schätzen wissen, wie atmosphärisch dicht es zugeht und dass sie als willkommene Gäste die entsprechende Zuneigung verspüren. Hotelkosten, Boxengebühren, Nenngeld, Kost und Logis übernimmt der Veranstalter. Das ist einmalig in der Turnierlandschaft.