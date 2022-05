Techno-Marathon feiert Comeback

In den Jahren 2020 und 2021 herrschte aus bekannten Gründen ungewohnte Stille am münsterischen Hawerkamp an jenen Tagen, an denen das berühmte Docklands Festival steigen sollte. Veranstalter wie Fans aber sind jetzt gepackt von der Vorfreude auf das insgesamt elfte Treffen der „Freunde ehrlich elektronischer Musik“, wie es so schön griffig heißt. Für den 11. Juni – inklusive Verlängerung durch die vielen Aftershowpartys in den Clubs – verlosen die WN jetzt VIP-Tickets.

Es dürfte wie gewohnt voll und laut werden am Hawerkamp in Münster, wenn am 11. Juni auf drei Open-Air-Bühnen auch weltweit gefeierte Künstler auftreten

Mit den Bändchen bekommt man Einlass über den separaten VIP-Eingang, kann den VIP-Bereich direkt an der ersten Mainstage (eigene Toilette, Chill-Area und Theke) sowie die VIP-Tribüne an der ersten Mainstage und den VIP-Bereich an der Canalstage nutzen. Außerdem bieten diese Tickets garantierten und bevorzugten Einlass in die Clubs am Abend. Das Ticket berechtigt ebenso zur Nutzung aller Busse und Bahnen des Nahverkehrs (2. Klasse) im Tarifraum des Westfalentarifs am Veranstaltungstag und bis 11 Uhr des Folgetages.

Drei beeindruckende Open-Air-Bühnen und die beliebten Chill-Out-Areale zum Entspannen locken einmal mehr zum 24-Stunden-Techno-Marathon. Das Spektakel bietet mit der Mainstage ein komplett neues Design – intimer, atmosphärischer und intensiver als das, was der Festivalbesucher sonst so kennt. Verantwortlich dafür sind die beiden herausragenden Produktions- und Lichtdesigner Rob Protzmann und Chris Moylan. Sommerfeeling pur und Weltklasse-Acts bietet die Canalstage als zweitgrößte Bühne, die am Coconut- beach direkt am Wasser liegt. Auf der Treestage inmitten von schattigen Bäumen zu hören sind die eher housigen Klänge. Und im Zirkuszelt wartet eine entspannte Chill-Out-Lounge.