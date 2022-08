Temperament und Lebensfreude

Auf seiner „European Summer Tour 2022“ darf dieser Halt jetzt nicht fehlen: Der spanisch-deutsche Musiker Alvaro Soler gastiert erstmals in seiner Karriere in der OWL Arena in Halle/Westfalen und für den Auftritt des „The Voice Kids“-Juror am 26. August (Freitag, 19.30 Uhr) verlosen die WN Eintrittskarten.

Der 31-Jährige hat das Format und den Background, um gleich die halbe Welt in den Bann zu ziehen. In vier Jahren verzeichnete der in Barcelona geborene Soler, der sieben Jahre in Tokio gelebt hat und sechs Sprachen spricht, Erfolge, für die andere Jahrzehnte brauchen: Mehr als 80 Gold- und Platinauszeichnungen weltweit, zwei Millionen verkaufte Alben, insgesamt über 2,5 Milliarden Audiostreams und 1,5 Milliarden Streams für seine Videos. Was er ab 2015 mit seiner Musik bewegte, kam einer Sensation gleich. Quasi direkt von der Uni katapultierten seine Songs den so begabten Musiker in die Charts. Nach einer Auszeit in 2020 startete er wieder durch. Soler gilt als Musiker und Mensch, dessen Lebensfreude authentisch ist. „Das Leben ist kurz – es ist dazu da, Spaß zu haben. Durch die Isolation waren wir alle gezwungen, uns selbst neu zu entdecken und wieder zu spüren, dass die kleinen Dinge des Lebens magisch sein können“, sagt er überzeugt. „Neben all den Sorgen habe ich auch Zusammenhalt unter Fremden erlebt, den ich so noch nicht kannte. Mein Wunsch, Menschen durch meine Songs zusammenzubringen, ist neu entflammt.“

Verlosung



Die WN verlosen dreimal zwei Tickets für den „European Summer Tour 2022“-Auftritt von Alvaro Soler am 26. August (Freitag, 19.30 Uhr) in der OWL Arena in Halle/Westfalen (Roger-Federer-Allee 4, 33790 Halle/Westfalen).

► Teilnahme unter 01378 / 600 546 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: Alvaro Soler

► Teilnahmeschluss: Sonntag (7. August)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen