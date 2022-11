Traditionswettbewerb bestens besetzt

Die 149. Auflage des traditionsreichen Reitturniers im MCC Halle Münsterland ist durchgeplant im ausgeklügelten Programm. Zweimal musste pandemiebedingt auf das große Treffen unterm Dach verzichtet werden, aber der Reiterverband Münster hat jetzt die Turniertage 11. bis 15. Januar 2023 fest im Blick und im Kalender. Erstmals unter dem Namen Agravis-Cup. Die WN verlosen Tickets für die Wettbewerbe am Samstag (14. Januar), die von acht Uhr bis 17 Uhr durchgeführt werden.

Philipp Schulze Topphoff (RV Roxel) feierte nach langer Auszeit sein Comeback und will wieder in Münster dabei sein.

Dann steigt die Springprüfung Klasse S** als Qualifikation zum Siegerpreis der Mittleren Tour, dann steht mit der Springprüfung Klasse A die Entscheidung in der dritten Teilprüfung im Wettkampf um die Wanderstandarte an, dann gibt es mit der Springprüfung Klasse S** das „Championat von Münster“ sowie in der Messehalle Nord zum Beispiel im LVM-Dressurchampionat den Grand Prix de Dressage.

Die Westfälischen Nachrichten verlosen zehnmal zwei Eintrittskarten für das Tagesprogramm des Reitturniers Agravis-Cup am 14. Januar (Samstag, 8 bis 17 Uhr) im MCC Halle Münsterland (Albersloher Weg 32, 48155 Münster)



„Die Coronapause war lang genug“, sagt der Reiterverband-Vorsitzende Oliver Schulze Brüning. Mit dem neuen Titelsponsor des Turniers, schon länger Partner der Veranstaltung, ist vereinbart, dass die Übernahme der Namensrechte für fünf Jahre gilt. „Dass die Zusammenarbeit ausgeweitet wird, gibt uns ein Stück weit Sicherheit für die kommenden Jahre“, sagt Schulze Brüning.

Der Verein tritt weiterhin als alleiniger Veranstalter auf und behält das Heft des Handelns. „Damit bleibt das Ehrenamt eine starke, entscheidende Komponente für die Durchführung des Turniers“, so Schulze Brüning. Sein ausdrücklicher Dank gilt den vielen Helferinnen und Helfern aus den Mitgliedsvereinen, auf die sich der Reiterverband verlassen könne.