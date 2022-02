Über den Kaiser von China und faire Schokolade

Dozentinnen und Dozenten aller Disziplinen treten an und zeigen, um was es bei ihrer Forschung geht, wieso ihre Arbeit wichtig ist und inwiefern das Thema eben auch die Kids betrifft. Die Kinder-Uni Münster ist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe der WWU und der Westfälischen Nachrichten für Schülerinnen und Schüler der 3. bis 7. Klasse.

Das geplante Programm (jeweils freitags von 16.15 bis 17.15 Uhr im Hörsaal H1, Schlossplatz 46, 48143 Münster):



► 11. März: Vom Regenbogen zu Quarks & Co. – Wie man Urknall-Materie im Labor erzeugt. Kernphysik, Prof. Dr. Christian Klein-Bösing

► 29. April: Spitzbergen und Mars. Von Gletschern, Steinkreisen, Nudelsuppen und mehr. Geologische Planetologie, Prof. Dr. Harald Hiesinger

► 3. Juni: War der Kaiser von China immer ein Mann? Was Schriften, Funde und andere Quellen über den chinesischen Kaiserhof verraten. Sinologie und Ostasienkunde, Alexander Brosch

► 2. September: Wie steuern Biosignale die Kommunikation in unserem Körper? Physiologie, Prof. Dr. Kay Jüngling

► 11. November: Von fairer Schoki und pupsenden Kühen – nachhaltig Handeln leicht gemacht! „MExLab-ExperiMINTe“, Biggy-Nadine Wendt, Dr. Dörthe Masemann

► 9. Dezember: Staubsaugerroboter, Alexa oder YouTube — was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Wirtschaftsinformatik, Dr. Katrin Bergener, Dr. Christian Grimme.

Für alle Veranstaltungen der Kinder-Uni Münster ist ein Anmeldung erforderlich und jeweils rund vier Wochen vorher auf der Webseite möglich. Ob die Vorlesungen im Hörsaal und/oder online stattfinden, steht rechtzeitig vor jedem Termin auf der Website der Kinder-Uni Münster. | www.kinderuni-muenster.de