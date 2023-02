Über eine Emanzipation im Jahr 1778

Klaus Maria Brandauer hat über Wolfgang Amadeus Mozart gesagt, er sei vielleicht „deswegen der großartigste Künstler aller Zeiten, weil er uns in seiner Musik als Mensch nahetritt.“ Diesem Künstler huldigt Brandauer als einer der wichtigsten Bühnen- und Filmschauspieler überhaupt auf einer besonderen Tournee, die ihn am 12. Juni (Montag, 20 Uhr) in die Stadthalle Münster-Hiltrup führt.

„Brandauer liest Mozart“ ist der Abend überschrieben und wird eine literarisch-musikalische Reise von Salzburg nach Paris bieten – mit Brandauer und Sebastian Knauer am Klavier.

Der Österreicher Brandauer feiert mit seiner Zehn-Städte-Reise auch seinen Geburtstag. Am 22. Juni nämlich wird er 80 Jahre alt. An dem Tag steht er natürlich nicht auf einer Bühne oder in einem Veranstaltungssaal.

Das Thema ist ein Briefwechsel zwischen Wolfgang Amadeus mit seinem Vater Leopold Mozart und Josef Bullinger, einem Freund der Familie, und erzählt die Geschichte einer Emanzipation in den Jahren 1777/78. „Er will allweil seine Freiheit haben“ lautete das Fazit von Leopold Mozart, nachdem sein hochbegabter Sohn immer mehr seine eigenen Wege verfolgte.

Die musikalische Lesung beleuchtet anhand des Briefwechsels zwischen Vater und Sohn die Reise nach Paris, die Wolfgang Amadeus Mozarts erste Unternehmung ohne seinen Vater war. Erstmals musste der junge Musiker ohne die prägende Figur zurechtkommen und auch das Ausbleiben von Erfolg und Anerkennung aushalten. Erschwerend kam hinzu, dass in Paris die Mutter stirbt, die die Reise begleitet hatte. Die Briefe von Wolfgang Amadeus offenbaren die Versuche aufzubrechen, sich zu befreien und die gewonnenen Freiheiten gegen den Vater zu verteidigen.

