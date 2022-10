Vergnügen unter freiem Himmel

Bewährt ist und bleibt der Familientag: Am Donnerstag lockt der Send ganztägig von 14 bis 23 Uhr mit einer Ermäßigung von 30 Prozent bei allen Fahr- und Belustigungsgeschäften.

Bis zu 200 Schaustellerbetriebe finden sich immer ein. Die Angebote reichen vom High-Tech-Hochfahrgeschäft für Abenteuerlustige, den klassischen Fahrgeschäften wie Riesenrad, Autoscooter und Karussells, Belustigungsgeschäften und Geisterbahnen bis hin zu nostalgischen oder auch supermodernen Schaugeschäften und vielen gastronomischen Angeboten.

Verlosung



Die WN verlosen fünfmal einen Bummelpass für den Herbstsend in Münster (22. bis 30. Oktober) auf dem Schlossplatz Münster.



► Teilnahme unter 01378 / 600 546 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: Herbstsend

► Teilnahmeschluss: Sonntag (9. Oktober)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen

Der Blick in die Archive zeigt, dass der Send gemessen an seiner Geschichte noch nicht lange ein reiner Vergnügungsmarkt ist. Der Name „Send“ ist von „Synode“ abgeleitet, mit der seit dem 9. Jahrhundert die zweimal jährlich gehaltene Versammlung der Geistlichen und der führenden Vertreter des Bistums bezeichnet wurde. Vermutlich im 11. Jahrhundert schloss sich an die „Synode“ ein Markt an, der sich vom Wochenmarkt unterschied: Verkaufsbeschränkungen und Privilegien einheimischer Kaufleute und Handwerker wurden für den Sendmarkt aufgehoben – jeder durfte frei Waren anbieten.