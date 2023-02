Vielfalt ohne Grenzen

Seit 1989 steht das Jazzfest für ein musikalisches Angebot ohne Grenzen – Jazz, Blues, Swing, Funk und auch Soul oder Techno bekommen eine Bühne. Auch die nächste Auflage bleibt dieser Linie treu, ist vielseitig, spannend, handgemacht.

Aus dem Programm

► Zum Auftakt des Festivals präsentiert die K+K Musiknacht am 28. April zahlreiche Bands der unterschiedlichsten musikalischen Richtungen in und an der Bürgerhalle, in „Duesmann’s Spinnerei“ und bei „Cook´n´Roll“.

► Mit Bill Evans, Niels Lan Doky, Darryl Jones und Harvey Mason präsentieren sich am 29. April vier Jazzlegenden vereint in dem einzigartigen Crossover-Projekt.

► Der mit dem Grammy ausgezeichnete Saxofonist Kenny Garrett gastiert am 1. Mai in Gronau. Er gilt als der bedeutendste Altsaxofonist seiner Generation. Eingeleitet wird das Konzert durch das Jakob Manz Project.

► Mit Nils Wülker begrüßt das Jazzfest am 2. Mai einen der erfolgreichsten Jazztrompeter Europas. Der preisgekrönte Instrumentalist und Komponist ist mit dem letzten Teil seiner Album-Trilogie „GO“ auf Deutschlandtournee.

► Mit Jungle by Night aus Amsterdam wird das Cinetech Kino am 3. Mai zur Dancehall, in der eine instrumentale Synergie aus Jazz, Funk, Dance und Krautrock das Publikum auf Trab hält. ► Soulsängerin, Schauspielerin und Songwriterin: Multitalent Yvonne Catterfeld präsentiert am 4. Mai ihr aktuelles Album mit einem Sound zwischen Gospel, R&B und Soul und bringt Singer-Songwriter Phil Siemers mit.

► Ins Berliner Nachtleben der 1920er Jahre reist am 5. Mai das Moka Efti Orchestra, die Original-Bigband aus der Serie „Babylon Berlin”.

► Mit Hits wie „Nur noch kurz die Welt retten“ und „Keine Maschine“ hat Tim Bendzko die deutschsprachige Popmusik in den letzten zehn Jahren geprägt. In Gronau hat er am 6. Mai sein neues Album „April“ dabei.

